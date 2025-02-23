Yavaş dile getirdi, iktidar geri adım attı: Sağlıkta katılım payı ücreti düşürüldü!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 23.02.2025 - 15:46

“Yeter ki ilaç almaya çekinmesinler. Param yok diye sağlıklarını ertelemesinler. Sonuna kadar yanlarında olacağız” diyen Yavaş, söz konusu artıştan etkilenmemeleri amacıyla destek olacaklarını, katılım paylarını ödeyeceklerini belirtmişti.

Belediyecilikte bir ilk olduğunu vurgulayan Yavaş, “Sosyal destek alanlara ölüm demektir. Hem zam yapmıyorsunuz insanca yaşayacakları ücreti vermiyorsunuz. Aynı zamanda sağlıklarıyla ilgili bu rakamları bu şekilde arttırıyorsunuz” ifadeleriyle iktidarı eleştirmişti.

İKTİDARIN GERİ ADIMI

Mansur Yavaş yardım yapacağını açıkladıktan sonra, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte söz konusu sağlık katılım payı ücreti Sağlık Bakanlığına bağlı, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri, sağlık uygulama ve eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 liradan 20 liraya düşürüldü.