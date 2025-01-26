Yurttaşın muayene için ödeyeceği katılım payı tutarlarında büyük artış oldu: Zamlar sağlığı engelliyor

Yayınlanma: 26.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 04:00

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 lira olan katılım payı ücreti 20 lira, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 15 lira olan bu ücret 50 liraya yükseltildi. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastanelerinde 7 lira olan katılım payı ücreti de 45 liraya çıkarıldı.

Üniversite hastanelerinde 8 lira olan ücreti 45 lira oldu. Muayene ücretleri, aile hekiminin hastayı hastaneye sevki halinde yüzde 50 oranında azaltılarak uygulanacak.

‘VEZNEYE DÖNDÜK’

Sağlık sektöründe örgütlü kurumlar ise bu büyük artışlara tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu “Turpun büyüğü heybede. Heybe açılıyor. Zamlar geliyor” derken İstanbul Tabip Odası şuna dikkat çekti: “Bu zamlar halkın sağlığa ulaşması önünde büyük bir engeldir.” Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da şöyle tepki gösterdi: “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakıldık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumda kalacağız bilemiyoruz. Oysa bizim esas görevimiz eczanelerde vatandaşlara ilaç ve danışmanlık hizmeti vermek. SGK’li vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek asla bizim görevimiz olamaz. Bu angaryadır. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor.”