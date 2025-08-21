'Yavaş ve İmamoğlu aday olmasın' dedi mi? Kılıçdaroğlu 'yalan' dedi, gazeteci arkasında durdu!

İktidara yakın TGRT’de gazeteci Fatih Atik’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Partinin yeni bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı var” dediği öne sürüldü.

Haberde Kılıçdaroğlu’nun, “Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası; CHP yeni bir aday belirlemeli” sözlerini kullandığı iddia edildi.

ATİK: “BİLGİLERİMİN ARKASINDAYIM"

Kılıçdaroğlu cephesi iddiayı hızla yalanladı. Ancak haberi yapan gazeteci Fatih Atik, geri adım atmadı.

Atik, televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey yalanlamış olabilir ama haberimin ve verdiğim bilgilerin tamamen arkasındayım. Siyasi ve vatandaştan gelen tepkiler üzerine yalanlamaya gidilmesini doğru bulmuyorum.”

Atik, Kılıçdaroğlu ile geçmişte yaptığı röportajları hatırlatarak, olumlu haberler yaptığında teşekkür aldığını, bu defa ise tepkiyle karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Ben daha önce Kemal Bey ile de röportaj yaptım, hatta manşet oldu. 13 yıl nasıl yönettiysem gelirim yine yönetirim demişti.

O haberleri verdiğimizde dönüp bize teşekkür ediyorlar kendisi de dahil ama bu konuyla ilgili haber yaptığımda ve bu bilgileri de teyit ettirerek yaptık. Uzun süredir Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Bu tür haberlerin nasıl yapıldığını gayet iyi biliyorum.

Kendileriyle ilgili olumlu haber yapınca teşekkür edip, bu haberde de olumsuz bir şey yok ayrıca. Bugün bu şekilde tepki gösterip üstelik bilgisi dahilinde olmasına rağmen bu şekilde siyasi ve vatandaştan gelen tepkiler üzerine yalanlamaya gidilmesini çok doğru bir tavır olarak değerlendirmiyorum."

KILIÇDAROĞLU YALANLADI

Ekol TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey'le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı olduğunu söylediğini öne sürerek, "Kılıçdaroğlu, partinin şu dönemdeki sürecini ilginç sözlerle anlatıyor; 'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve bir program oluşturmakla başlamalı" demişti.

Atik ayrıca, "Yani Kılıçdaroğlu 'Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası, CHP yeni bir aday belirlemeli' diyor" diyerek, "Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı, diyor. 'Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz' diyor. Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.