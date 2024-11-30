Yavaş ve İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bıraktı
Ankette “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayan katılımcılar, birinci sıraya yüzde 22.2 oyla CHP’yi yerleştirdi.
Area Araştırma’nın “Kasım ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” anketinin sonucu, yurttaşların güncel siyasi tartışmalara verdiği tepkileri ortaya koydu. Ankette “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayan katılımcılar, birinci sıraya yüzde 22.2 oyla CHP’yi yerleştirdi. Buna karşın kararsız seçmenlerin tüm partilerin oy oranından fazla çıkarak katılımcıların yüzde 26’lık dilimini oluşturması dikkat çekti. Katılımcıların siyasetçilere yönelik düşünceleri kapsamında çıkan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin yurttaşların yüzde 60.6’sının düşünceleri olumlu. Yavaş’ın ardından gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yüzde 47.4 olumlu oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yavaş ve İmamoğlu’nun ardında 3. sırada yer alması dikkat çekti. Erdoğan, katılımcıların yüzde 46.9’undan olumlu oy alabildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı için 'kesin' denildi!