Yavaş ve İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bıraktı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Area Araştırma’nın “Kasım ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” anketinin sonucu, yurttaşların güncel siyasi tartışmalara verdiği tepkileri ortaya koydu. Ankette “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayan katılımcılar, birinci sıraya yüzde 22.2 oyla CHP’yi yerleştirdi. Buna karşın kararsız seçmenlerin tüm partilerin oy oranından fazla çıkarak katılımcıların yüzde 26’lık dilimini oluşturması dikkat çekti. Katılımcıların siyasetçilere yönelik düşünceleri kapsamında çıkan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin yurttaşların yüzde 60.6’sının düşünceleri olumlu. Yavaş’ın ardından gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yüzde 47.4 olumlu oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yavaş ve İmamoğlu’nun ardında 3. sırada yer alması dikkat çekti. Erdoğan, katılımcıların yüzde 46.9’undan olumlu oy alabildi.