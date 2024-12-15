Yavaş’tan eğitim sistemine eleştiri: ‘Her yere üniversite açmak zorunda değiliz’

Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:17

Güncelleme: 15.12.2024 - 18:28

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’nin Üniversite Buluşması” sloganıyla “Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü” tarafından düzenlenen 20’nci Genç Akademi Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı. Gençlere hitap eden Yavaş, Türkiye’deki eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Devletin gençlere nitelikli eğitim ve iş sözü vermesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Biz yıllardır okulları açarken sadece sayı olsun diye açtık. Tüm illerde üniversite açmakla övündük. Açtığımız üniversitelerin kalitesiyle övünmeliydik. Bunu maalesef yapamadık. Herhangi bir okula giden genç 5 yıl boyunca okuyup sonunda iş sahibi olmayı beklerken, ailesi de alın terini bu gençlere sarfetmesi suretiyle ‘evladım okulu bitirecek güzel bir iş sahibi olacak’ beklentisi içerisindeydi. Ama maalesef böyle olmadı” dedi.

'BAŞARI VE LİYAKAT ÖNPLANDA OLMALI'

Profesör Selçuk Şirin’in araştırmalarından alıntı yapan Yavaş, Avrupa’da üniversite öğrencisi sayısının azlığına dikkat çekti. Yavaş, “Herkes üniversitede okumak istemiyor çünkü teknik okullarda okuyorlar veya becerilerine uygun olan işi seçerek bir an evvel hayata atılıyorlar. Dolayısıyla her yere üniversite açmak zorunda değiliz. Biz de ne kadar çok üniversite öğrencimiz var diye övünüyoruz. Ama o okullardan mezun olup iş bulamayınca gençler ve aileler hayal kırıklığına uğruyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın kaldıracağız diyerek söz vermesine karşın sözünü tutmaktan geri durduğu mülakat sistemini de eleştiren Yavaş, “Bugün hükümet söz verdiği için söylüyorum, yüksek puanlar alıyor ama mülakatlarda eleniyorsunuz. Devletin size sözü var. Mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Devlet aynı zamanda bütün insanlarına eşit ve adaletli davranmalıdır. Sizler ‘okuldan mezun olduğumda iş bulabilecek miyim’ diye endişe ederken belli bir grup ‘nasıl olsa işim garanti’ diye hareket ederse sizin devlete güveniniz sarsılır. Bu yüzden mülakatın ortadan kaldırılması, başarı ve liyakatin önplana çıkarılması gerekir” diye konuştu.