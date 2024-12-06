Ankara'da yürüyen merdiven sabotajı: Mansur Yavaş görüntüleri paylaştı!
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metronun yürüyen merdivenlerine yapılan sabotaj görüntülerini paylaştı. Yavaş, "Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.
Yavaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!"
Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin! pic.twitter.com/UBKfyELMxg— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 6, 2024
Etiketler: #Mansur Yavaş #yürüyen merdiven
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