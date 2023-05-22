Yavaş'tan Oğan'ın açıklamasının ardından dikkat çeken paylaşım: Endişeye gerek yok, biz varız!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:37

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:37

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Oğan açıklamasında "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Yavaş'ın paylaşımı: