İmamoğlu'nu cezalandıran yargı bunu da görecek mi? MHP'nin adayı Mehmet Sarı'dan skandal sözler!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:06

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:38

Milletvekili adayı olmak için Amasya Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden MHP'li Mehmet Sarı’nın eski Amasya Valisi’ne “yavşak” dediğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Sarı, MHP’nin Amasya birinci sıra milletvekili adayı oldu. Sarı, yaptığı bir toplantıda, Amasya Valisi için “Yavşaklığın lüzumu yok” dedi.

'YAVŞAKLIĞIN ALAMETİ YOK'

Sarı, konuşmasında şunları söyledi:

“Giden valimizin öyle miydi böyle miydi derken. Bana dedi ki, “Sen bu şehrin düzenini bozuyorsun” Ben de dedim ki, ‘Sayın valim, beni bu şehirde bir anlayan siz oldunuz, bu şehir değişecek. Bu şehir dönüşecek. Bu şehirde her şey yer değiştirecek’ dedik. Orada aramızda problem çıktı. Yani bizi rencide edecek tavırlar kullandı. Ben de dedim ki, ‘Yavşaklığın alameti yok, valiysen valiliğini bileceksin. Otur oturduğun yerde. Daha sertini söylerdim de… Biz MHP’liyiz, biz ülkücüyüz. Bizi birileriyle karıştırmaman lazım”

MHP'DEN ADAY OLDU

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçen günlerde görevinden istifa ederek MHP'den milletvekili adayı oldu.

Sarı, istifa açıklamasında, "2023 seçimleriyle alakalı olarak, bugün 4 yıldır devam ettirdiğim belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben önümüzdeki süreçte milletvekili olarak, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday oluyorum. Biz Amasyalıyız, ben Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayıyım, ben Amasya'nın adayıyım. Amasya'yı kim seviyorsa, 'ben Amasya'yı seviyorum' diyorsa ben onun adayıyım. Eğer sizde bana destek olur, yol arkadaşı olur, Ankara yolculuğunu beraber yaparsak, belediyemizde nasıl kapı yoksa, orada da kapım açık olacak” demişti.

SARI'YA ADAYLIK, İMAMOĞLU'NA CEZA

MHP adayı Mehmet Sarı’nın seçim konuşmasında valiye bariz biçimde hakaret etmesi, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan hakaret davasını getirdi. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine, kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti. Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak verdiği beyanında, “Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. (…) ‘Vali itlik yapmıştır’ diye bir ifade duymadım. ‘Basitlik yapmıştır’ demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da İmamoğlu ile Torun’un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık tarafından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.