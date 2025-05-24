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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seni bu dertten kurtaracağız'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seni bu dertten kurtaracağız'

24.05.2025 19:42:00
Güncellenme:
DHA
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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seni bu dertten kurtaracağız'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Tokat İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanı sever. Bu onun pratiğidir. Bu onun bilebildiği lezzet alabildiği bir şeydir. İkide bir diyor ki bu yalan dünyada bir muhalefet görmeden ölüp gideceğim. Seni de bu dertten kurtaracağız Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Tokat İl Başkanlığını açmak üzere Tokat’a geldi. Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, siyasetli kavga üzerine yapmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu memlekete bir akıl lazım. O yüzden biz bu partiyi bir parti olarak değil bir akıl, bir irade, bir nezaket, bir merhamet iradesi olarak kurduk. Bize parti lazım değil. Yaptıklarımıza bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 'eskiden çıraktım, sonra kalfa oldum. Şimdi ustalık döneminde yetki istiyorum' dedi. Bize 2018’de 'Verin yetkiyi görün etkiyi' diye bugün tecrübe ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öyle savunuyordu. Verin yetkiyi görün etkiyi.

Bu gördüğümüz etki bize şöyle söyletiyor, Sayın Cumhurbaşkanım. Bilin diye söylüyorum. Çıraklık döneminizde bolluk gördük. Çıraklık döneminizde bereket gördük. Çıraklık döneminizde yatırım aldık. Çıraklık döneminizde mali disiplinin bozulmadığını, seçim ekonomisinin uygulanmadığını, sizi de çok nazik ve hassas gördük. Parmağınızdaki yüzükle gördük sizi çıraklık döneminizde. Keçiören'de bir duplekste otururken, makam arabalarını satarken gördük sizi çıraklık döneminizde. Başımıza ne gelmişse ustalık döneminizde geldi Sayın Cumhurbaşkanım. Ustalık döneminizin böyle olduğunu görünce keşke hep çırak kalsaydınız diyesi geliyor insanın.”

‘RAHAT KONUŞUYORLAR’

Ağıralioğlu, konuşmasının devamında ise “Sayın Cumhurbaşkanı sever. Bu onun pratiğidir. Bu onun bilebildiği lezzet alabildiği bir şeydir. İkide bir diyor ki ‘Bu yalan dünyada bir muhalefet görmeden ölüp gideceğim’ Seni de bu dertten kurtaracağız Sayın Cumhurbaşkanı. Rahatlığına sebep olan memlekette ne yaparsak yapalım bu millet bize oy vermeye devam ediyor, diye hata yapmasına sebep olan bir muhalefet boşluğu var. İktidar gördü ki, söz veriyoruz, tutmasak da millet bizi tutuyor. Hedef koyuyoruz, ulaşamasak da millet bizi bırakmıyor. Vaatte bulunuyoruz. Vaatlerimizin tam tersini yapsak da millet bizden vazgeçmiyor. Bunu gördükleri için rahat konuşuyorlar” diye konuştu.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler sahne üzerinden açılış kurdelesini kesti. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Yavuz Ağıralioğlu #Anahtar Parti

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