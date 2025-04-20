Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'Kıbrıs' tepkisi: 'Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 21:48

Güncelleme: 20.04.2025 - 21:48

Anahtar Parti 1. Olağan Kurultayı’nda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündemdeki konularda ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, "Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın, Suriye'deki oldu bittileri umursayın. Hiç kimse konuşmuyor, Türk Devletler Teşkilatı konuşmuyor" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"ADADA İŞGALCİ DURUMUNA DÜŞTÜK, KONUŞAN YOK"

"Gözlemci statüsünde olanlarla dahil, Pakistan'la dahil, Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük, konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok.

Bu arada siyaset ne konuşuyor? Diploma konuşuyor. Birisi kent uzlaşısı yaptı diye birine sitem ediyor. Birisi diyor ki siz yolsuzlukla itham ediliyorsunuz, siz yolsuzlukla suçlanıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki 'Siz kendi yolsuzluk yaptığınız için aldığınız adamları yargılamadınız. Kendi adamlarınıza dokunmadığınız için yaptıklarınıza itiraz ediyoruz.'"