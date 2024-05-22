Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor

İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00
Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor
Abone Ol google-news

Söz konusu partinin genel merkez binasının tutulduğunu aktaran Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” ifadelerini kullandı.


Altyapı haberleri başkan haberleri Siyaset haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti'den istifa etmişti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!

İYİ Parti'den istifa etmişti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
Yeni parti kuracağı iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Meral Akşener varken yapmam'

Yeni parti kuracağı iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Meral Akşener varken yapmam'
Yavuz Ağıralioğlu’ndan, Fatih Portakal'ın 'YRP adaylık teklif etti' iddiasına yalanlama

Yavuz Ağıralioğlu’ndan, Fatih Portakal'ın 'YRP adaylık teklif etti' iddiasına yalanlama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim

Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti

İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti
Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası

Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!

Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu

Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu