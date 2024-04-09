İYİ Parti'den istifa etmişti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:29

Güncelleme: 09.04.2024 - 08:47

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istenilen sonucun alınmamasının ardından seçimli kurultay sürecine giren İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener’in görevine devam etmeyeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Partide 4 isim adaylığını açıklarken, gözler partiden 28 Mart 2023'te istifa eden eski İYİ Parti Sözcüsü ve Meclis Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’na çevrildi.

Genel başkanlığa aday olacağı iddiaları ile gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"PARTİ İÇİ İKTİDAR MÜCADELELERİNE..."

Yeni bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde olduklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir.

Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz.

Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız.

Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı.

Memleket gündemimiz var.

İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum.

Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız.

Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!

"SİYASİ BİR GAYRETİN VE YOĞUN BİR HAZIRLIĞIN İÇERİSİNDEYİZ"

Önümüzdeki dönem:

Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak;

istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir..."