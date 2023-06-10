Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali: Aklı iktidar yapalım

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin mecburiyet seçimleri olduğunu belirten Ağıalioğlu, “Herkese son kez avans verildi. Tayyip Bey’e de son kez memleket teslim edildi, muhalefete de bu kadroyla son kez oy verildi. Muhalefet, bu kadar derde rağmen milletin ‘Memleketi düzeltin’ diyerek oy verebildiği taraf olamadı. İktidar ise bu kadar çözemediği ve hatta sebep olduğu probleme rağmen sorunları düzeltme fırsatını yeniden yakalayabildi” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLİK İNİSİYATİF ALACAK’

Milletin parti kavgasından ve lider sevdasından bunaldığını belirten Ağıralioğlu, “Eski nesil siyaset bitti. Türkiye’de bizi kim kurtarsın hissiyatının değişmesi gerekiyor. Çok lezzetli bir siyasi iklim oluşturabileceğimize inanıyorum. Dersimizi iyi çalıştık. Neyin yanlış olduğunu analiz ettik. Bu millet kavga etmekten yoruldu” dedi.

Kadrolarının hazır olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, gençlerin de inisiyatif alabilecekleri bir alan açacaklarını belirtti.