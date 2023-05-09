Yavuz Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu planı'nı açıkladı: 'Kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:21

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:25

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden ve bir süredir sessizliğe gömülen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, seçime günler kala tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu'nda konuk olan Ağıralioğlu, bir kez daha Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır" dedi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde kendisinin planını da "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" diyerek açıkladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklaması üzerinden muhalefeti hedef alıp iktidar bloğu gibi "pazarlık" iddiasında bulunan Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar."

Ağıralioğlu ayrıca "Tayyip Bey kazanırsa, kendisinin siyasi restorasyon tercihleri olacaktır, gördüğüm kadarıyla. Çünkü o da gördü, bu sistem, siyaseti ilkesizleştirdi. 50+1’in ne kadar pahalı bir şey olduğunu sonunda Tayyip Bey de gördü" ifadelerini kullandı.