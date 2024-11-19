Yavuz Ağıralioğlu'nun kullandığı Maserati araç gündem oldu, sahibi ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:55

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:58

Anahtar Parti'yi kuran eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Ağıralioğlu'nun Maserati markalı lüks otomobil kullandığına dair fotoğraflar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Aracın sahibinin kim olduğu merak edilirken. İYİ Partili siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" cevabını verdi.

"BENİM TEKLİFİMLE SÜRÜŞ TESTİ YAPTI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karamemiş, "Siyaset AHLAK gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İyi Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı, o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik.Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama SİYASET AHLAK GEREKTİRİR.. Kamuoyuna duyurulur. Mehmet Ali Karamemiş" ifadelerini kullandı.