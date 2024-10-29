Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:45

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:21

Anahtar Parti’nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu ve ardından ATO Congresium'da bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kısaca A Parti olarak bilinen siyasi oluşumun logosunda anahtar sembolü bulunuyor. Peki, Anahtar Parti kurucusu kimdir? Anahtar Parti ne zaman kuruldu? İşte, ayrıntılar...

ANAHTAR PARTİ KURUCUSU KİMDİR?

İYİ Parti’den istifa eden eski sözcü ve genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti’nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın aday tercihine yönelik eleştirilerinin ardından İYİ Parti’den istifa eden Ağıralioğlu, uzun süredir gündemde olan parti kurma adımını atmış oldu.

ANAHTAR PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğini üstlendiği Anahtar Parti’nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Anahtar Parti, 28 Ekim 2024 tarihi itibarıyla resmen kurularak siyasi hayatına adım attı.