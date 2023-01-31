Yavuz Değirmenci: Gelecek Partili Torun Kani'nin kızı için mevlid okutulmasına izin çıkmadı

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un yaşamını yitiren kızı Hatice Torun'un 40. günü nedeniyle camide okutacağı mevlit, Yenimahalle müftüsü tarafından engellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:59
Yavuz Değirmenci: Gelecek Partili Torun Kani'nin kızı için mevlid okutulmasına izin çıkmadı
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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreterleri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızının 40. günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini duyurdu.

“Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diyen Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Değirmenci, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Gn Sekreterimiz @torunkani beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. Hepinize yazıklar olsun!!!”

Halk TV'ye bağlanan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Cenazelerde bile ambargo uyulanıyor. Kamu kurumları bize kullandırılmıyor. Arkadaşlarımız misafirhaneleri arıyorlar. Eğer muhalif bir milletvekiliyseniz, Gelecek Partiliyseniz hemen ret cevabı geliyor. Bugüne kadar kongrelerimiz için belediyelerden salonlar talep etmiştik. Birçok yerde bu tip engellemelerle karşılaştık. Örneğin, Kağıthane'de Sadabat Kültür Merkezi vardır. İBB'nin mülkü ama ilçe belediyesine tahsis edilmiş durumda. İBB bize izin verirken, Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Beyle de  konuştuk bu konuyu. Kendileri de tadilat bahanesini sürdüler. Bu tadilat bahanesi öyle bir şey ki kritik her konuda devreye giriyor. Burada bir ayrımcılık görüyoruz. " 

 

 


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