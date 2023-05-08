Yaz Kuran kursu şikâyeti 1 yılda sonuçlandı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

HSK, şikâyeti yaklaşık 1 yıl sonra karara bağladı. 4 Nisan’da Çakmak’a kararı tebliğ eden HSK, şikâyetin işleme konulmamasına hükmetti.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Kararın gerekçesi ise Hakimler ve Savcılar Kurulu Yasası dayanak gösterilerek açıklanmadı. Avukat Çakmak, karara çok kısa sürede itiraz edeceğini açıkladı.

Ankara Adliyesi’nde 2022 yazında gerçekleşen olayın ardından barolar ile Adalet Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren ve “çalışanları ayrıştıracağı, fişleyeceği” gerekçesiyle tepkilere neden olan yaz Kuran kursuna yönelik suç duyurusuna, bir gün sonra takipsizlik verilmişti.