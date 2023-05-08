Yaz Kuran kursu şikâyeti 1 yılda sonuçlandı
Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, Ankara Adliyesi’nde açılan ve “fişlenme-dışlanma korkusunu beraberinde getireceği” belirtilen yaz Kuran kursu nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yaptığı şikâyet, sonuçlandı.
HSK, şikâyeti yaklaşık 1 yıl sonra karara bağladı. 4 Nisan’da Çakmak’a kararı tebliğ eden HSK, şikâyetin işleme konulmamasına hükmetti.
GEREKÇE AÇIKLANMADI
Kararın gerekçesi ise Hakimler ve Savcılar Kurulu Yasası dayanak gösterilerek açıklanmadı. Avukat Çakmak, karara çok kısa sürede itiraz edeceğini açıkladı.
Ankara Adliyesi’nde 2022 yazında gerçekleşen olayın ardından barolar ile Adalet Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren ve “çalışanları ayrıştıracağı, fişleyeceği” gerekçesiyle tepkilere neden olan yaz Kuran kursuna yönelik suç duyurusuna, bir gün sonra takipsizlik verilmişti.
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