Yazar Murathan Mungan kime oy vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:37

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:37

Murathan Mungan, Twitter hesabından 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerindeki tercihini açıkladı. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bayrakları önündeki bir fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

“2018: HDP 2023: YSP.

Bir oyum da: KILIÇDAROĞLU.”