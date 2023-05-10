Yazar Murathan Mungan kime oy vereceğini açıkladı

Şair ve yazar Murathan Mungan, Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:37
Yazar Murathan Mungan kime oy vereceğini açıkladı
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Murathan Mungan, Twitter hesabından 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerindeki tercihini açıkladı. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bayrakları önündeki bir fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

“2018: HDP 2023: YSP.

Bir oyum da: KILIÇDAROĞLU.”


Murathan Mungan

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