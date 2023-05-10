Yazar Murathan Mungan kime oy vereceğini açıkladı
Şair ve yazar Murathan Mungan, Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.
Murathan Mungan, Twitter hesabından 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerindeki tercihini açıkladı. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bayrakları önündeki bir fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:
“2018: HDP 2023: YSP.
Bir oyum da: KILIÇDAROĞLU.”
2018: HDP 2023: YSP.— murathan mungan (@mungan_murathan) May 9, 2023
Bir oyum da: KILIÇDAROĞLU. pic.twitter.com/XOOaSHIROV
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