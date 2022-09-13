Yazar, sanatçı, gazeteci ve aydınlardan Tunç Soyer’e destek bildirisi: 'Asıl korku ve nefretleri başka'
Aralarında gazetemiz yazarlarının da bulunduğu yazar, sanatçı, gazeteci ve aydınlar Tunç Soyer’e destek verdi. Açıklamada, “Asıl korkuları, nefretleri, Atatürk’e, Cumhuriyete, Türkiyemizin aydınlığa susamışlığına, 100 yıl kutlamalarının coşkusuna ve görkeminedir” denildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül kutlamaları sırasında söylediği sözler üzerine başlayan tartışmalara siyasetçilerden sonra yazar, sanatçı, gazeteci ve aydınlar da katıldı.
Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Müjdat Gezen, Prof.Dr. Necla Arat, Barış İnce, Nihat Behram, Tuğrul Keskin, Haluk Çetin, Tevfik Kızgınkaya, Gani Cansever, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli, Nevzat Çelik, Erhan Doğan, Gürol Sözen, Turgay Fişekçi, Hüseyin Yurttaş, Ümit Zileli, Nejat Yavaşoğulları, Salih Güney, Fazil Say, Yusuf Taktak, Mehmet Aksoy, Hürriyet Yaşar, Efdal Sevinçli, Feridun Andaç, Ünal Karahasan, Eren Aysan, Sali Turan, Abdülkadir Paksoy, Alper Akçam, Hidayet Karakuş, Nebil Özgentürk, Levent Üzümcü, Ünal Ersözlü, Mine Kırıkkanat ve Mehmet Kunt imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
GERİCİLİK SAVUNUCULARI
“Atatürk’e ve Cumhuriyete düşmanlıklarını açıkça dile getirmeye yürekleri yetmeyen ve zaten bir yürekleri olduğu da kuşkulu karanlık ve gericilik savunucuları; Derviş Vahdeti’nin, İngiliz severlerin, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen vatan hainlerinin evlatları ve torunları, şimdi gözü dönmüşcesine İzmir Belediye Başkanı, yurtsever ve ödünsüz Cumhuriyetçi sayın Tunç Soyer’in muhteşem konuşmasına ağız birliğiyle saldırmaktalar. Düşman zırhlısıyla kaçan bir zavallıyı ve benzerlerini ecdat olarak görmek onlara yakışır. Asıl korkuları, nefretleri, Atatürk’e, Cumhuriyete, Türkiye’mizin aydınlığa susamışlığına, başta 9 Eylül’ün İzmir’i olmak üzere kurtuluşumuzun bütün ülkedeki 100 yıl kutlamalarının coşkusuna ve görkeminedir. Saldırıları boş ve zavallı bir çırpınmadır.”
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