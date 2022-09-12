AKP'li Gündoğdu, Tunç Soyer'i hedef aldı: 'Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, 100. yıl kutlamalarında yaptığı konuşma üzerinden hedef alan AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmadan dolayı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Şamil Tayyar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere; iktidara yakın isimler ve iktidar medyası tara tarafından hedef alınmıştı.
Son olarak, Soyer'i, açıklamalarını gerekçe göstererek hedef gösteren isimlerden biri de AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, oldu.
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.
"ATİNA BELEDİYE BAŞKANI KONUŞUYOR SANDIM"
Gündoğdu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun?" dedi.
AKP'li Gündoğdu, şöyle konuştu:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun? Atatürk, Çanakkale'de Osmanlı'nın paşası olarak mücadele etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun öncesinde bu toprakları bize emanet eden Osmanlı, Selçuklu, bunlar bizim dedelerimiz. Kendi dedelerine 'ihanet' kelimesini kullanan birini millete havale ediyorum. Bunlar son dönemde HDP ile kol kola girerek, iktidarı değiştirme hırsıyla, siyaseti, ülke menfaatinin önünde gören bir yapıya büründü."
SOYER NE DEMİŞTİ?
Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- Özgür Özel'den Tunç Soyer'i hedef alanlara yanıt: 'O laf Mustafa Kemal Atatürk'e ait'
- Tunç Soyer'den 'Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?' sorusuna yanıt
- Recep Tayyip Erdoğan, Tunç Soyer'i hedef aldı: Kendi ecdadına sövdürmeye çalışan...
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: 'Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?'
- Sabah yazarı Barlas: 'Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı'
- Ahmet Hakan, Tunç Soyer'i hedef aldı: 'Söz konusu bugünün emperyalistleri olunca..'
- Tunç Soyer'in Atatürk göndermeli sözleri gündeme oturdu
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: 'Hiç kimse gölge düşüremez'
- Tunç Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Bekir Bozdağ, Tunç Soyer'i hedef aldı: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'
-
Video Haberler
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Türbanın şekline de karıştı!
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ABD’deki davada yine Türk görevliler