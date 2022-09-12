AKP'li Gündoğdu, Tunç Soyer'i hedef aldı: 'Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:34

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmadan dolayı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Şamil Tayyar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere; iktidara yakın isimler ve iktidar medyası tara tarafından hedef alınmıştı.

Son olarak, Soyer'i, açıklamalarını gerekçe göstererek hedef gösteren isimlerden biri de AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, oldu.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

"ATİNA BELEDİYE BAŞKANI KONUŞUYOR SANDIM"

Gündoğdu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun?" dedi.

AKP'li Gündoğdu, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun? Atatürk, Çanakkale'de Osmanlı'nın paşası olarak mücadele etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun öncesinde bu toprakları bize emanet eden Osmanlı, Selçuklu, bunlar bizim dedelerimiz. Kendi dedelerine 'ihanet' kelimesini kullanan birini millete havale ediyorum. Bunlar son dönemde HDP ile kol kola girerek, iktidarı değiştirme hırsıyla, siyaseti, ülke menfaatinin önünde gören bir yapıya büründü."

SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı.