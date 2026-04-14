Yazarlarımız Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'e hapis cezası: ‘Aşağıdaki sözleri söylediğim için…’

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan şunları yazdı:

“Merhaba, aşağıdaki sözleri söylediğim için bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi bana. Suç örgütü liderinin BMW ısmarladığı Başsavcı değiliz tabii!”

Pehlivan’ın paylaştığı ekran görüntüsünde şu ifadeler yer alıyor:

“Sanık Barış Pehlivan'ın program sırasında kullandığı “Şu anki hakimlerin yaklaşık 10.000 tanesi çoğunlukla AKP'li avukat arkadaşlar; eski mesleklerinden ve o dönemde edindikleri ilişkilerden yararlanarak hakimliğe bu ilişkileri taşıyorlar. Rüşvet ve irtikap karşılığında insanları tahliye edebiliyorlar." şeklindeki ifadelerin ise yargı mensuplarına yönelik gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıyan nitelikte olduğu, bu suretle kamuoyunda yargı organlarının tarafsızlığı ve güvenilirliği hakkında asılsız bir algı oluşturabilecek mahiyette bulunduğu anlaşılmış olup söz konusu beyanların da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır.”

— Barış Pehlivan (@barispehlivan) April 14, 2026

MURAT AĞIREL'E DE 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Yazarımız Murat Ağırel de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırel, şunları yazdı:

"Sabah Bakırköy Adliyesi, öğleden sonra Anadolu Adliyesi, ardından Kartal Emniyeti… Haftalık rutin.

Bakırköy’de görülen davada 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım.

Sebep ne?

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Filistin’e ihracat “rekor” seviyede artmış.

TRT bunu haber yaptı. Ben de bu verileri programda anlattım.

Rapordaki bilgilere göre taş taş üstünde kalmayan Filistin’e ihracatımız rekor seviyede artmış.Mesela Filistin’e halı ihracatımız % 23653 artmış, Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız %28176 artmış, deri ihracatımız %40405 artmış. Bakın bunlar Filistin’deki soykırım zamanı yapılan ihracatımız .

Programda dedim ki:

“İsrail’e yapılan ticaret Filistin üzerinden gölgeleniyor. Devletin İsrail ile ticareti kesme kararı varken devam edenler var.İçeride ‘kahrolsun İsrail’, dışarıda ticaret olmaz. Mazlumların üzerine düşen her bombada bu kişilerin payı var.”

Bunun karşılığı: 1 yıl 3 ay hapis.

Belgelerini ekliyorum.İhracatçı birliğinin verisini paylaşmak ve İsrail ile yapılan ticarete tepki göstermek suçmuş.Siz yapmayın !"