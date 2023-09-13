Yazarımız Zülal Kalkandelen’e kaleme aldığı yazı nedeniyle soruşturma

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen hakkında ‘Devlet kampındaki çocuklar tarikat kampında’ başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 19:12
Yazarımız Zülal Kalkandelen’e kaleme aldığı yazı nedeniyle soruşturma
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Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, kendisine iletilen tebligatı sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu yazıda işlenen haberin pek çok basın organında paylaşıldığını hatırlatan Kalkandelen, “Bana soruşturma açılması ilginç” değerlendirmesinde bulundu.

Kalkandelen hakkında başlatılan soruşturma iftara, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını kapsıyor. Kalkandelen’in 7 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermesi gerekiyor.


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Zülal Kalkandelen

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