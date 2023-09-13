Yazarımız Zülal Kalkandelen’e kaleme aldığı yazı nedeniyle soruşturma
Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen hakkında ‘Devlet kampındaki çocuklar tarikat kampında’ başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, kendisine iletilen tebligatı sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu yazıda işlenen haberin pek çok basın organında paylaşıldığını hatırlatan Kalkandelen, “Bana soruşturma açılması ilginç” değerlendirmesinde bulundu.
Kalkandelen hakkında başlatılan soruşturma iftara, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını kapsıyor. Kalkandelen’in 7 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermesi gerekiyor.
Bu yazımla ilgili olarak hakkımda soruşturma başlatılmış!— Zülâl Kalkandelen ? ?? (@veganzulal) September 13, 2023
Yazıya kaynak olan haber ilk olarak @solhaberportali’nda yayımlandı ve çok ses getirdiğinden medyada yaygın olarak yer aldı. Bana soruşturma açılması ilginç! @cumhuriyetgzt https://t.co/uqc7KyOgIW pic.twitter.com/a6GVs4ThT7
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