Erdoğan'ın yeni planı! Zülal Kalkandelen anlattı...

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:15

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:15

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ün, 17 Ağustos’ta yayımladığı kamuya açık alanlarda alkol kullanımı yasakladığı genelgeyi desteklediklerini açıklarken bu yasağın tüm Türkiye’de uygulanmasını ve yasalaştırılmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, "Son zamanlarda yapılan bu tür çıkışlar tümüyle lâiklik karşıtıdır. Ben bu gibi çıkışların belli bir plan dahilinde yapıldığını ve köpürtüldüğünü düşünüyorum. Toplumda aşırı çıkışlar da var bu gibi videolara sık rastlıyoruz. Hiçbirinin birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Karşıdevrim adımları toplumun huzurunu bozacak şekilde gündeme getiriliyor. Bu söylemlerin hepsi Anayasa'ya aykırı. Devletin lâik, sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir" dedi.

"LÂİK KESİMLER SAHİPSİZ"

Gerici çıkışlara yeterince tepki verilmemesi sebebiyle muhalefeti de eleştiren Kalkandelen, "İnsanların Anayasa'dan kaynaklanan haklarına karşı bir saldırı gerçekleştiriyorlar ve ayrımcılık yapıyorlar. Üzücü olan ve tehlikeli olan muhalefetin buna sessiz kalması. Bu toplumdaki lâik kesimleri sahipsiz bir duruma getiriyor. Demokratik halk örgütleri ve bazı partiler bunlara ses çıkarsa da onların gücü de sınırlı. Bizim temsilci olarak seçtiğimiz milletvekilleri 'Bize de dinsiz derler' anlayışıyla konuya eğilmiyor" diye konuştu.

"İÇKİ İÇENLERİ POTANSİYEL SUÇLU GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Kalkandelen, "Anayasa'da lâikliğin olduğu bir ülkede bu gibi söylemlerde bulunamazsınız. Bulunursanız da bunun bir karşılığı olur" dedi ve şöyle devam etti:

"Birçok insan bu sektörden para kazanıyor. İnsanların ekmeğine yönelik de bir saldırı sözkonusu. Sanki yasadışı, çirkin bir iş yapıyorlarmış gibi... Alkol elbette sağlığa zararlıdır. Tehlikeli olan şu: Kendi halinde 1-2 kadeh bir şey içen her insanı sarhoş olup topluma zarar verecekmiş gibi gösteriyorlar. Topluma zarar veren bir davranışta bulunursa zaten Kabahâtler Kanunu sebebiyle ceza alır. Yapılmak istenen şey içen herkesi potansiyel suçlu gibi göstermek."

"TÜRBAN DÜZENLEMESİNİ DE ARAYA SIKIŞTIRACAKLAR"

AKP'nin bu gibi çıkışlarının Yeni Anayasa planına hizmet ettiğini belirten Kalkandelen, sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Hepimizin bildiği gibi Anayasa'yı değiştirme yeterliliği denilen bir sayı var. Meclis'teki profile baktığımızda belli konularda çatışma içinde olmayacakları ortada. AKP de bunun farkında ve bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Bu kadar kendi görüşüne yakın partilerin ağırlıklı olduğu bir Meclis hiç olmamıştı. 2010'da Anayasa referandumu yapılmış ve 'Yetmez ama evet'çiler ortaya çıkmıştı. Şimdi yine AKP birilerini memnun edecek birtakım maddeler sıkıştırarak yeni anayasa teklifini sunacaktır. Türban düzenlemesini de araya sıkıştıracaktır. Yeşil Sol Partisi'ni de memnun edecek bazı düzenlemeler bekliyorum. Lâikliği her zamankinden daha fazla savunmak zorundayız."