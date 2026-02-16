'Yeni' Adalet Bakanı Akın Gürlek, Erdoğan'ın ilk talimatını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden geçen hafta Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gürlek’le yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinde kaleme aldı.

İLK "TALİMAT" NE?

Atik, şunları yazdı:

“Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek’i tebrik ziyaretine gittiğimde kendisiyle röportaj yapma imkânı bulmuştum. Çok rahat ve sakin tavırları dikkatimi çekmişti. Yoğunluğun içinde kendinden emin duruşuyla ne yapacağını bildiğini hissettiriyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk talimatının ‘Çalış Akın’ olduğunu söylerken verilen görevi bihakkın yerine getirme kararlılığında gördüm kendisini. Gürlek’in Meclis’teki protestoyu konuşurken en dikkat çeken cümlesi ise, 'Mesele Akın Gürlek meselesi değil mesele Türkiye meselesi' demişti. Artık Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak herkese kapısının açık olduğunu kayda geçirmişti.”

Gürlek’in A Haber’de katıldığı canlı yayına da değinen Atik şunları aktardı:

“Gürlek makamında görüştüğümüz günün akşamında A Haber televizyonunun canlı yayındaydı. Kurduğu bir cümle vardı ki benim dikkatimi çekti. Bakan Gürlek, ‘CHP'nin hesaplarında, il binasının satın alınması, kurultay süreçleriyle ilgili usulsüzlük bulduk’ dedi.”