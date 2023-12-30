Yeni Akit bildiğiniz gibi: Bu kez de Ali Koç'u hedef aldılar
Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk'lü formalara ve pankarta izin vermeyişi nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmadığı olayda, yandaş Yeni Akit gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak "Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı" başlığıyla Suudi yetkililerin iddiasını dile getirdi.
Suudi Arabistanlı yetkililerin Süper Kupa maçında Mustafa
Kemal Atatürk'lü formalara ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartına
yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve Türkiye'ye
dönmüştü.
TFF yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe Başkanı
Ali Koç'un "Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok’ diye
sinirlenerek odayı terk ettiği iddia edilmişti.
HEDEFLERİNDE ALİ KOÇ VAR
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi Ali Koç'u
hedef alan bir habere imza attı.
Yeni Akit, web sitesinde yer alan haberde "Ortalığı Ali
Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı" başlığını
kullanarak "Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni
şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer
'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek
istedi'" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu haber, sosyal medyada da tepki çekti.
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