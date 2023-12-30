Yeni Akit bildiğiniz gibi: Bu kez de Ali Koç'u hedef aldılar

Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:57

Güncelleme: 30.12.2023 - 11:57

Suudi Arabistanlı yetkililerin Süper Kupa maçında Mustafa Kemal Atatürk'lü formalara ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartına yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve Türkiye'ye dönmüştü.

TFF yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok’ diye sinirlenerek odayı terk ettiği iddia edilmişti.

HEDEFLERİNDE ALİ KOÇ VAR

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi Ali Koç'u hedef alan bir habere imza attı.

Yeni Akit, web sitesinde yer alan haberde "Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı" başlığını kullanarak "Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer 'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi'" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu haber, sosyal medyada da tepki çekti.