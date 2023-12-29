Ali Koç: 'Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok!'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:49

Güncelleme: 29.12.2023 - 20:49

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.

Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.