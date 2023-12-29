Ali Koç: 'Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok!'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.
Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Maça çıkmayacaklar...
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'
- TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili ilk açıklama!
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- Siyasilerden Suudi Arabistan'a 'Süper Kupa' tepkisi