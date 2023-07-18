Yeni Akit, Ebrar Karakurt'u 'Milli utancımız' diyerek hedef aldı

Gerici Yeni Akit, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef almaktan geri durmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:45
Yeni Akit, Ebrar Karakurt'u 'Milli utancımız' diyerek hedef aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Çin’i 3-1’lik set sonucuyla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaştı.

Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda Şair İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden şu alıntıyı yapmıştı:

"Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."

Gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla sık sık hedef gösterici "haber"ler yapan iktidar yanlısı "gazete" Yeni Akit'in internet sitesi ise Karakurt'un paylaşımı üzerine "Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: 

"Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." 


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