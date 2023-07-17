Ebrar Karakurt'tan 'Atatürk'ün altın kızları' paylaşımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.
Takımın oyuncularından Ebrar Karakurt’un şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşım ise duygulandırdı.
“Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünün yer aldığı resimde, Atatürk'ün koltukta oturduğu ve arkasında ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimlerin yer aldığı görüldü.
Karakurt paylaşımına, "Atatürk'ün altın kızları" notunu düştü.
ATATÜRK’ÜN ALTIN KIZLARI ???? pic.twitter.com/bh7tXp4or9— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) July 17, 2023
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