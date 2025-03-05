Yeni Akit'in yeni hedefi yazarımız Zülal Kalkandelen!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:07

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:07

AKP'ye yakın medya organları arasında gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla öne çıkan Yeni Akit'in yeni hedefi gazetemizin yazarlarından Zülal Kalkandelen oldu.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda öğrencilere koro halinde, 'Ramazan geldi ramazan' ilahisi okutulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül de bu anların görüntüsü sosyal medya hesabından “Bizim çocuklar" notuyla paylaşmıştı.

Vali Davut Gül'ün paylaşımı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Vali Gül’ün çocukları ayrıştırdığını ifade ederek "Bir vali, bir kamu görevlisi nasıl çocukları ayırmayı kendine görev edinebilir? Çocuklar, hepimizin çocuklarıdır, ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması Anayasamızda güvence altındadır” eleştirisinde bulunmuştu.

Yazarımız Kalkandelen de Vali Gül'ün paylaştığı ve eğitimde dinselleşmenin geldiği boyutu gösteren bu anların videosunu sosyal medya platformu X'teki hesabından "Çocuklara ilahi okutuluyor, İstanbul Valisi bu şekilde paylaşıyor!" diyerek alıntıladı.

Gerici Yeni Akit ise Kalkandelen'in bu paylaşımı üzerine harekete geçmeden edemedi. Gazete, aynı adlı internet sitesinde Kalkandelen'in paylaşımını "Cumhuriyet yazarı kudurdu!" başlığıyla haberleştirdi.

İşte gazetenin internet sitesinde yer alan o "haber" başlığı:











