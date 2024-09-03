Yeni Akit Haber Müdürü, kadın teğmeni çirkin sözlerle hedef aldı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 00:52

Güncelleme: 03.09.2024 - 00:52

Yandaş Yeni Akit’in Haber Müdürü Zekeriya Say, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu çirkin sözlerle hedef aldı. Zekeriya Say, Kara Harp Okulu'nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu hakkında çok çirkin bir paylaşım yaptı, "Peygamber ocağında ne işi var bunun" diye sordu.

Sosyal medya hesabından Eroğlu'nun Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Say, "Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor" diyerek Eroğlu'nu hedef aldı.

Say, "900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun!" ifadelerini kullandı.

Say, Eroğlu'na "TSK iç hizmet kanununda 'laikliği korumak' gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor. Biz bu şark kurnazını eleştirince de 'Tutuklayın' goygoyu başlıyor. Ne demişim, Dilruba K. gibi 'beyni emcüklenmiş geri zekalı' mı demişim?" dedi.