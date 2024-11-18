"Yeni bir anayasa yapmayı asla düşünmüyoruz"

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:17

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:17

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Adalet Buluşmaları"nın ikinci toplantısı “Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa” başlığıyla bugün Muğla’da gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen başkanlığında düzenlenen toplantıda, çevre ve doğa katliamları ile bunlarla mücadele konuları masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve hem bilirkişilerin hem de çevre mücadelesi veren vatandaşların görüş, öneri ve taleplerinin alındığı toplantının sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı.

BÜLBÜL: YOL HARİTAMIZA KATKILAR DERLEDİK

CHP Aydın Milletvekili ve Gölge Adalet Bakan Yardımcısı Süleyman Bülbül tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

“CHP Gölge Adalet Bakanlığı olarak; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla, akademisyenler, avukatlar, emekli yargı mensuplarından oluşan kurulumuzla yapmış olduğumuz Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantıları sonrasında, Adalet Buluşmalarımızın ilkini dün İzmir’de, ‘Şiddetle mücadele’ konu başlığıyla gerçekleştirdik. Bugün ikincisini Muğla’da gerçekleştirdiğimiz Adalet Buluşmasında, ‘Ormanların Korunması, Çevre ve Anayasa’ başlıklarını konuştuk. Bu buluşmamızın öncesinde CHP Muğla ilçe örgütlerimizin, il örgütümüzün, kadın ve gençlik kollarımızın ve Genel Merkezimizde kurulan Adalet Politikaları Danışma Kurulu üyesi akademisyenlerin, avukatların, emekli yargı mensuplarının görüşlerini derledik.

Bu bilgilerin de katkısıyla, bu kez sahada sorunları en acı şekilde yaşayan değerli halkımızın ve bu uğurda çalışma sürdüren çok değerli sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini çalışmalarımıza kattık. Bugünkü toplantımızda, sorunları günlük yaşantısında bizzat yaşamakta olan siz değerli katılımcıların, sorunun görünen ve görünmeyen boyutlarını, çözümüne yönelik önerileri derleyerek insanımızın mutluluğunu hedefleyen yürüyüşümüzün nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin yol haritamıza katkılar derledik.”

“MİLLETİN EGEMENLİĞİNİ ÜSTÜN TUTAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Ülkenin sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele edeceklerini aktaran Bülbül, “22 yıllık AKP iktidarının ve son döneminde ülkemizin yaşatıldığı tek adam rejiminin ‘her şeyi ben bilirim’ anlayışıyla ülkemizi sürüklediği savruluşu hep beraber her alanda yaşayarak görmekteyiz. Sorunları çözmek elbette mümkün. Ancak bunun için öncelikle tek aklın yerine, çoğulcu, katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesini sağlamak zorundayız. Bir gecede alınan Cumhurbaşkanlığı kararları ile değil milletin egemenliğini üstün tutan bir yönetim anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Milletin azim ve kararlılığı nasıl bir ülkeyi yoktan var edebildiyse, yine aynı kararlılıkla ülke sorunlarının çözülmesi mümkün olacaktır” dedi.

“ORMANLARIN KORUNMASI KONUSUNDAKİ EMREDİCİ HÜKÜMLERİN HER BİRİSİNE HAYAT KAZANDIRACAĞIZ”

“Ormanlarımız ve bunu da içinde bulunduran çevremiz bizlere yok edilip tüketilmek için bırakılmış varlıklar olmayıp, gelecek nesillere ve can dostlarımıza sağlıkla aktarılması gereken emanetlerdir” diye devam eden CHP’li Bülbül, “Bu bilinç ve anlayış içinde çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Mevcut iktidarın Anayasa tanımaz ve uygulamaz tavırlarının ülkemizdeki toplumsal barışı ne kadar derinden bozduğunu hep birlikte görüyoruz. Mevcut Anayasa’ya uygun davranmayan ve ona bağlı kalmayan bir anlayış ile yeni bir anayasa yapmayı asla düşünmediğimiz gibi, var olan Anayasa’ya sadakatle bağlı kalarak çevrenin ve ormanların korunması konusundaki emredici hükümlerin her birisine hayat kazandıracağız. Ormanlarımızın bir karışının bile eksilmesine asla izin vermeyeceğimiz gibi, orman varlığının daha da artırılması için çalışacağız. Orman yangınlarıyla yetersiz kalan mücadeleyi bir seferberlik ruhu içinde güçlendirip varlıklarımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Çevrenin ve doğamızın rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Enerji üretimini temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gidereceğiz. Çevre mücadelesi veren tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla dayanışmamızı büyüteceğiz. Orman köylülerini destekleyerek bulundukları bölgede insanca yaşamalarını sağlayacağız. Tüm bunları yaparken esas gücümüzün siz halkımız olduğunu biliyor, kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyor ve tüm katılımcılara ayrı ayrı saygılarımızı sunuyoruz. Çevrenin de ormanların da anayasasızlığın da var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi” ifadelerini kullandı.