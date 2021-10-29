'Yeni bir cumhuriyet' çağrısı yaptılar: "Bu düzen kutlanacak bir Cumhuriyet bırakmadı"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla komünist partilerin yaptığı açıklamada 'Yeni bir Cumhuriyet' vurgusuyla mücadele çağrısında bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde komünist partilerden "yeni bir cumhuriyet" çağrısı geldi.
29 Ekim vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan açıklamada "1923 yılında kurulan Cumhuriyet’i sermaye ve gericilik el ele vererek yıkmıştır. Bugün Padişahlığın yerine kurulan Cumhuriyet’in yerinde yeni bir saltanat rejimi, gericiliğin ortadan kaldırıldığı Cumhuriyet’in yerine yeni bir istibdat rejimi, emperyalizme karşı kurulan Cumhuriyet’in yerinde emperyalizm işbirlikçisi güçlerin talan ettiği bir ülke vardır" denildi.
"Yeni bir Cumhuriyet"in kurulması için mücadeleye çağrıda bulunulan açıklamada "Yeni bir Cumhuriyet ülkemizin ilerici, yurtsever, cumhuriyetçi ve emekçi halkının kendi kaderini eline almasıyla mümkündür. Ülkemizi gericiliğin karanlığından çıkaracak, emperyalizmin boyunduruğundan ve sermayenin diktatörlüğünden kurtaracak tek güç emekçilerin örgütlü gücüdür" ifadeleri kullanıldı.
"KUTLANACAK CUMHURİYET BIRAKMADILAR"
Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan "Eşitlik Yoksa Yurttaşlık Yok, Ekmek Yoksa Cumhuriyet Yoktur!" başlıklı açıklamada da "Cumhuriyet yıkıldı; çünkü sömürünün olduğu yerde Cumhuriyet ayakta kalamaz. Sermaye egemenliğinden kurtulamayan bir Cumhuriyet yıkılmaya mahkumdur" vurgusu yapıldı.
"Bağımsızlık, laiklik, eşitlik ve özgürlük… Bugün Cumhuriyeti anlatan her bir kavram doğrudan emekçilerin çıkarlarını ifade etmektedir. Bu sömürü düzeni bize kutlanacak bir Cumhuriyet bırakmadı. Bugün emekçilerin örgütlenerek, sermaye düzenine karşı kavga vererek yeniden kurabileceği bir Cumhuriyet var" denilen TKP açıklaması örgütlü mücadele çağrısıyla sonlandı.
İlgili Haberler
- Askerlere Erdoğan posteri açtırıldı: Cumhuriyet'i kuranlara saygısızlıktır!
- Son anket: İttifaklar başa baş; 3 parti barajı aşıyor
- MetroPOLL ve ORC'nin anketinde çok yakın tahminler
- Çarpıcı anket: "Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda..."
- Avusturya'da Komünistler kazandı
- Komünistlerden laiklik çağrısı: Acı gerçek, artık somut bir tehlike haline gelmiştir!
- Erdoğan, İkizdere'deki direnişi hedef aldı: Ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Migros harekete geçti
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Dev marketlere ceza yağdı
- İki şirketin anketinde çok yakın tahminler
- Sağlık Bakanlığı’ndan yeni ‘karantina süresi’ açıklaması
- Sağlık çalışanlarının gezisinde feci kaza
- İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Kaplan'ı kızdırdı