'Yeni bir cumhuriyet' çağrısı yaptılar: "Bu düzen kutlanacak bir Cumhuriyet bırakmadı"

29 Ekim 2021 Cuma, 16:59

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde komünist partilerden "yeni bir cumhuriyet" çağrısı geldi.

29 Ekim vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan açıklamada "1923 yılında kurulan Cumhuriyet’i sermaye ve gericilik el ele vererek yıkmıştır. Bugün Padişahlığın yerine kurulan Cumhuriyet’in yerinde yeni bir saltanat rejimi, gericiliğin ortadan kaldırıldığı Cumhuriyet’in yerine yeni bir istibdat rejimi, emperyalizme karşı kurulan Cumhuriyet’in yerinde emperyalizm işbirlikçisi güçlerin talan ettiği bir ülke vardır" denildi.

"Yeni bir Cumhuriyet"in kurulması için mücadeleye çağrıda bulunulan açıklamada "Yeni bir Cumhuriyet ülkemizin ilerici, yurtsever, cumhuriyetçi ve emekçi halkının kendi kaderini eline almasıyla mümkündür. Ülkemizi gericiliğin karanlığından çıkaracak, emperyalizmin boyunduruğundan ve sermayenin diktatörlüğünden kurtaracak tek güç emekçilerin örgütlü gücüdür" ifadeleri kullanıldı.

"KUTLANACAK CUMHURİYET BIRAKMADILAR"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan "Eşitlik Yoksa Yurttaşlık Yok, Ekmek Yoksa Cumhuriyet Yoktur!" başlıklı açıklamada da "Cumhuriyet yıkıldı; çünkü sömürünün olduğu yerde Cumhuriyet ayakta kalamaz. Sermaye egemenliğinden kurtulamayan bir Cumhuriyet yıkılmaya mahkumdur" vurgusu yapıldı.

"Bağımsızlık, laiklik, eşitlik ve özgürlük… Bugün Cumhuriyeti anlatan her bir kavram doğrudan emekçilerin çıkarlarını ifade etmektedir. Bu sömürü düzeni bize kutlanacak bir Cumhuriyet bırakmadı. Bugün emekçilerin örgütlenerek, sermaye düzenine karşı kavga vererek yeniden kurabileceği bir Cumhuriyet var" denilen TKP açıklaması örgütlü mücadele çağrısıyla sonlandı.



