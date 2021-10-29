Askerlere Erdoğan posteri açtırıldı: Cumhuriyet'i kuranlara saygısızlıktır!

29 Ekim 2021 Cuma, 16:11

Kastamonu’da valilikçe organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü resmi kutlama programında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen askeri gösteride komando askerler AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, CHP Parti Meclisi Üyesi aynı zamanda Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Yücel Ercan, AKP İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, MHP İl Başkanı Emin Çınar, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Çıvgın’ın yanı sıra gaziler ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlama programında Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin açılması tepki topladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in sert eleştiriler yönelttiği bu görüntüyle ilgili yurttaşlar, Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi parti lideri olduğuna vurgu yaparak tepkilerini sosyal medya da dile getirdi.

“ÇOCUKLARINA ÇÜRÜK RAPORU ALANLAR ATATÜRK’LE BİR VE EŞİT DEĞİLDİR”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ebedi başkomutanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğuna vurgu yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programında partili cumhurbaşkanının posterinin açılmasının hadsizlik olduğunu belirtti.

Milletvekili Hasan Baltacı törende yaşanan bu görüntüyle ilgili, “Bayram millettin, vali devletindir. Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” diye konuştu.

CHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde de bu konudaki eleştirilerini sürdüren Milletvekili Hasan Baltacı şunları söyledi;

“Sabah valilik tarafından cumhuriyet bayramı dolayısıyla bir tören yapıldı, bizde katıldık. O törende ne yazık ki askerimize bir poster açtırıldı. Askere giden bilir, askerimiz bu ülkenin tamamı ndan sorumludur. Askere giden bu ülkenin tamamının bekçisidir, bu ülkede yaşayan 84 milyonun evladıdır. O askerin eline hele de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının posterini verip de burada açtırmak bu halka, Cumhuriyeti kuranlara saygısızlıktır. Hiç kimse unutmasın; ‘Ya istiklal, ya ölüm’ emrini veren Mustafa Kemal Atatürk’le çocuklarına çürük raporu alıp da askere göndermeyenler bir ve aynı değildir. Kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’le asla eşitlemesinler. Hiç kimse unutmasın; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerle, egemenlik ‘şahsım’ diyenler ve şahsının çocuklarının kasalarına bu memleketin alın terini akıtanlar bir ve aynı değildir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının şafağındayız, 2 yıl kaldı. Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız. Bu İstiklal Yolu’nu tarihine yakışır şanlı bir yol haline getireceğiz. Sonucu belirleyecek olan bizlerin, sizlerin kararlılığı, inancı ve cesaretidir. Durmak yok bu yolda. Bu yolu bağımsızlık ve özgürlükle buluşturana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız, bunu böyle bilsinler. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı emekle, alın teriyle kurulacak. Liyakat ve adaletle gelecek kuşaklara emin ellerde aktarılacaktır. Buna olan inancımla Cumhuriyetin doğum günü kutlu olsun, Cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümü kutlu olsun.”

HİKMET ERBİLGİN: BAYRAMLAR ŞOV ALANI DEĞİL

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de yaşananlara “milli bayramlarımız şov alanı” değildir ifadeleriyle tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın posterinin askerin eline tutuşturulmasının doğru olmadığını, daha önce AKP’ye ve MHP’ye oy vermiş seçmenlerinde bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Hikmet Erbilgin, “Ordu Türk Milletinindir. Asker hepimizin kardeşi evladıdır. Ve dahi ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bayram milletin, vali devletindir. Milli bayramlarımız şov alanı değildir. Bugün AKP Genel Başkanının posterinin askerimizin eline tutuşturulması doğru olmamıştır” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri çelenk sunma töreninde de konuşan Hikmet Erbilgin, "Buradan Kastamonu Valimize seslenmiş olayım, Kastamonu’nun vicdanına seslenmiş olayım, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermiş yurttaşlarımıza seslenmiş olayım; Sabah resmi bayram programı vardı. Bu asker hepimizin askeri, bu asker milletin askeri, bu asker bizlerin kardeşi, evladı. İşte o askerin elinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının posterini açtırdılar. Bu doğru değil. Asker milletin, vali devletindir. Bu millete ait olan değerleri her gün aşındırmaktan, kutuplaştırmaktan, bürokrasinin ve siyasilerin vazgeçmesi gerekiyor. Bu ülkenin kurucusu bellidir. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür. O nedenle Milli bayramlar 84 milyonundur. Milli bayramlar siyasi partilerin değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk milletinindir.” diye seslendi.







