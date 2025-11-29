‘Yeni bir destan yazacağız’ diyen Erdoğan'dan süreç mesajı: ‘Hedefe yaklaştıkça rotadan saptırmaya yönelik sabotajlar arttı!’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarının "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece dair, "86 milyonla birlikte, kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız" dedi. Erdoğan, bu sürecin “bir takım unsurları rahatsız ettiği”ni iddia ederken, "Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabatojların, medya operasyonlarının artacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri programında konuştu. "Sürece" dair konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olmasını bilin isterim. Türkiye bir yola girmiştir, her karışında huzurun egemen olduğu günlere gireceğiz" ifadeleriyle MHP ile yaptıkları ittifak için de mesaj verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"NİÇİN BİZİM NOBEL'İMİZ OLMASIN?"

"Biraz önce 3 farklı alanda ödüllerini takdim ettiğimiz hocalarımızı tebrik ediyorum. Bilim ve müktebesabıtına katkı bulunanlara milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha... İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir kimlik kazancağını, bu ilim halkasının dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?

Demokratik rejim içinde ülkenin kalkınmasını istiyorsak, halkın içinde yetişen liderleri halka anlatmamız gerekiyor. Birileri sayılarını hazmetmeye zorlansa da İlim Yayma Cemiyeti'miz kuruşulundan bu yana 100'ün üzerinde İmam Hatip Okulu'nu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı.

Bazı isimler istikbale yön verir. Merhum Sabahattin Zaim Hocamız da güzel insan yetirştirmeyi amaç edinmişti.

"ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI, GAZZE'DE 270'İ AŞKIN GAZETECİ ÖLDÜRÜLÜRKEN, MESLEKTAŞLARININ HABERİNİ BİLE YAPMADI"

Kendisi, hem akademik zeminde hem sosyal hayatta, gerekli imkânlardan yoksun pek çok gencin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Hocamızın yegâne emeli, güzel insan olabilmek ve Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış güzel insanlar yetiştirebilmekti.

Tek tipçi uygulamaların zirveye çıktığı bir dönemde böyle bir gençliğe duyulan ihtiyacı rahmetli hocamız da hissetmiştir. Köklerinden koparılmak istenen bir kuşağın; tarihinden, değerlerinden, inanç ve kültüründen uzaklaştırılmak istenen bir neslin ihyasını her şeyin üstünde ve ötesinde görmüştür.

Gezi olaylarında kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken, meslektaşlarının haberini bile yapmadı.

Bugün çok önemli bir tehdit ile karşı karşıyayız. İnsan ve varlık. Sadece maddi boyuta indirgenmek isteniyor. İlim, bunların üstesinden gelecektir. İyilik, erdem, fıtrat ve vicdan insanlığın gündeminden çıkarılmaya çalışılıyor.

"YEPYENİ BİR DESTAN YAZMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Milli Mücadele'de farklı cephelerde bizimle omuz omuza çarpışan Arap kardeşlerimizi, bizi sırtımızdan vurdular diyerek düşman haline getirdiler. Afrika'daki kardeşlerimizi de bize karşı kışkırttılar. Senaryo aynı. Sanal alemde kendini muhalif olarak lanse edenlerin büyük bir kısmının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kimleri telaşlandırdığını biliyoruz.

Güçlü, muteber ve muzaffer Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. 86 milyonla birlikte, kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız.

Terörsüz Türkiye sürecinin, inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlenin kimleri nasıl rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız! Allah'ın yardımıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız! Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabatojların, medya operasyonlarının artacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olmasını bilin isterim. Türkiye bir yola girmiştir, her karışında huzurun egemen olduğu günlere gireceğiz."