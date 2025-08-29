Yeni çözüm süreci komisyonunun gündemi için iktidar farklı, muhalefet farklı konuşuyor: Komisyonda gündem kaosu

Cumhur İttifakı, yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun gündemini terör örgütünün silah bırakma süreciyle kısıtlarken, CHP kurmayları da çalışmaların sadece bu gündemlere sıkıştırılamayacağını söylüyor. “Bizim de tek derdimiz tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesi değil” diyen kurmaylar “Hatta biz arkadaşlarımız adil yargılansın diyoruz. Ama komisyona 29 maddelik bir paket sunduk. Bunun içinde basın özgürlüğü, kayyum uygulamalarının sona ermesi, adil yargılanma, Kürt sorununun çözümü gibi pek çok konuda öneri var. Komisyonun asli amacı, ülkeye gerçekten barışı ve demokrasi getirebilmek olmalı” yorumunu yapıyor.

Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyon yedinci toplantısını geride bırakırken, henüz Cumhur İttifakı ve muhalefetin komisyonun gündemi üzerinde uzlaşamadığı görülüyor. Cumhur İttifakı, komisyonun çalışma kapsamını yalnızca terör örgütü PKK’nin silah bırakması ve bundan sonra atılacak yasal adımlarla sınırlarken muhalefet komisyon için daha geniş bir çerçeve çiziyor.

En son MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın “Bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir” açıklamasıyla tekrar ortaya çıkan bu görüş farklılığına karşı muhalefet komisyonun adına eklenen “barış ve demokrasi” ifadelerine işaret ediyor. Komisyonun daha esas çalışmalarına geçmediğini belirten CHP kurmayları “Bizim tek derdimiz tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması değil. Hatta biz ‘Yargılayın ama adil olsun’ diyoruz. Burada toplumun çözüm beklediği sorunlar var ve komisyonun asıl derdi bu olmalı. Komisyonun adında geçtiği gibi bizim barış ve demokrasi adına atılacak adımları konuşmamız lazım. Türkiye’nin demokrasi anlayışında problem var. Demokrasi olmadan da barış olmaz” diyor.

‘ESASA GİRİLMEZSE MASADAN KALKILIR’

CHP’nin komisyon çalışmaları öncesi sunduğu 29 maddelik çözüm önerilerini anımsatan kurmaylar “Bunun içinde basın özgürlüğü, kayyum uygulamalarının sona ermesi, adil yargılanma, Kürt sorununun çözümü gibi pek çok konuda öneri var. Komisyonun asli amacı, ülkeye gerçekten barışı ve demokrasi getirebilmek olmalı” vurgusunu yapıyor.

CHP’li belediyelere operasyonlar sürmesine karşın komisyonda kalmalarına ilişkin de konuşan kurmaylar “Komisyonu gerçekten önemsiyoruz. Tek başına arkadaşlarımızın tahliye olması, operasyonların bitmesi sorunlara çözüm değil. Komisyonun şekli işlerini tamamlayıp esasa girmesi; yani öneriler sunduğumuz kayyum sorunu, ifade özgürlüğü sorunu, Kürt sorunu, adil yargınlanma hakkı gibi konuları konuşması gerekiyor. Komisyon esasa girdiğinde, demokrasi adına bir adım bile atılmazsa, bir iyi niyet göstergesi olmazsa tabii ki masadan kalkılır. Kalkılmaz diye bir şey yok. ‘Oturduk ve sonuna kadar buradayız’ demedik hiçbir zaman” diyor.