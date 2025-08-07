Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Genelkurmay Başkanı, Özgür Özel ile davalık!

7.08.2025 11:56:00
Haber Merkezi
Yüksek Askeri Şura kararı ile sürpriz biçimde Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile davalık olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özel’e manevi tazminat davası açtı.

Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesini sert biçimde eleştirmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Özel, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” ifadelerini kullandı.

Bayraktaroğlu'nun da Özel’e manevi tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

