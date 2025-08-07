Yeni Genelkurmay Başkanı, Özgür Özel ile davalık!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özel’e manevi tazminat davası açtı.

Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesini sert biçimde eleştirmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Özel, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” ifadelerini kullandı.

Bayraktaroğlu'nun da Özel’e manevi tazminat davası açtığı ortaya çıktı.