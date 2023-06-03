Yeni kabinede yer alan eski bakanlardan ilk değerlendirme

Yayınlanma: 03.06.2023 - 23:31

Güncelleme: 03.06.2023 - 23:31

Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beklenildiği üzere eski bakan Mehmet Şimşek'i atadı. İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirilirken, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir değişiklik olmadı. Milletvekili adayı olmayan Fahrettin Koca ile Mehmet Nuri Ersoy'un bakanlığı devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapılan atamaların ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, şunları söyledi:

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Koca ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."