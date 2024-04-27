Yeni müfredatta skandallar bitmiyor: Savunma sanayinin 'yerli ve milli ürünleri' 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat taslağına girdi
MEB tarafından “Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli” adıyla duyurulan yeni eğitim müfredatı taslağının 6. sınıflar için hazırlanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi içeriğine savunma sanayi firmalarının geliştirdiği “ürünler” de girdi. Öğretmenlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne değinmeleri önerildi. Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersinin diğer sınıflara yönelik taslağında, ulusal bayramlara ilişkin herhangi bir etkinlik yer almadı.
Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredatın taslağını internet sitesi üzerinden paylaşıma sundu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını
taşıyan yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/"
adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. MEB, yeni müfredat taslağına ilişkin
görüş ve önerileri bir hafta boyunca internet üzerinden alacak.
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni
taslağının ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 4, 5, 6, 7 ve 8.
sınıflar için hazırlanan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde uygulanacak
olan müfredat erişime açıldı.
“DUYGULARINI FARK ETMELERİ SAĞLANIR”
Taslağın 6. sınıf öğrencilerini kapsayan kısmının 3. ünitesinde “öğretme-öğrenme uygulamaları” başlıklı kısmında öğrencilerden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların geliştirdiği ürünlerin araştırılması istendi.
Ayrıca derse giren öğretmenlerden 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü’ne değinmeleri önerildi. Müfredat taslağında şu ifadeler yer
aldı:
“Vatanını sevmenin önemi hakkında öğrencilerin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımız olduğunu fark etmeleri sağlanır. Vatan sevgisiyle ilişkili vatan, millet, bayrak, şehitlik ve gazilik kavramları listelenir. Bu kavramlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında da özel olarak örneklendirilir ve vurgulanır. İlgili kavramların milli birlik ve beraberliğe katkısı karşılaştırılır. Konuyla ilgili olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne değinilir.
Edindiği
bilgilerden hareketle öğrencilerin vatan sevgisinin önemi hakkında önermeler
sunmaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanır. Vatanın bağımsızlığını
korumak, vatanı geliştirmek ve güzelleştirmek için neler yapılabileceği
bağlamında duygularını fark etmeleri sağlanır. Bu amaçla savunma sanayinde
yerli firmaların milli imkanlarla geliştirdiği ürün ve projelerin
araştırılmasını içeren etkinlik yaptırılabilir.”
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin diğer sınıflara yönelik taslağında, ulusal bayramlara ilişkin herhangi bir etkinlik yer almadı.
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