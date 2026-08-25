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YENİ Parti'den İstanbul'da eylem çağrısı: Adres ve saat duyuruldu

YENİ Parti'den İstanbul'da eylem çağrısı: Adres ve saat duyuruldu

25.08.2026 19:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'den İstanbul'da eylem çağrısı: Adres ve saat duyuruldu

YENİ Parti İstanbul, Şile halkını iradesine sahip çıkmaya çağırarak 26 Ağustos'ta "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" düzenleyeceğini duyurdu. Yürüyüşün adresi ve saati belli oldu.
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YENİ Parti İstanbul, Şile'de yurttaşları adalet, demokrasi ve cumhuriyet değerlerini savunmak üzere sokağa davet etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Şile halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" ifadelerini kullandı.

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TOPLANMA YERİ HALK EKMEK BÜFESİ

"Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" adı verilen eylemin detayları da paylaşıldı.

Yürüyüş, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Yurttaşların yürüyüş başlangıcı için Halk Ekmek Büfesi önünde toplanacağı ve kortejin Eski Belediye Meydanı'na kadar yürüyeceği bildirildi.  

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı yerine CHP'li meclis üyesi Sacit Terzi, başkanvekili seçilmişti.

Terzi, 1 Ağustos tarihinde AKP'ye katılmıştı.

İlgili Konular: #Şile #yeni parti

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