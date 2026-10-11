YENİ Partili Kayışoğlu: İsviçre Birliği yönetiminin üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre Birliği yönetiminin istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı.

Kayışoğlu, şunları kaydetti:

“İsviçre Birliğimizin tercihi YENİ Parti. İsviçre Birliği yönetiminin her bir üyesi, istifalarını vererek YENİ Parti’ye katılmıştır. İsviçre Birliği yönetiminin ve üyelerinin ortaya koyduğu irade, ülkemizde değişim ve demokrasi talebiyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında duran yurttaşlarımızın iradesiyle aynı doğrultudadır. Bu iradenin arkasında yalnızca bir isim ya da bir makam değil; demokrasiye, değişime ve halkın söz sahibi olduğu bir siyasete duyulan inanç vardır.

Genel Merkez’e polis baskını düzenlenmesi, gaz kullanılması ve kamuoyunun hafızasına kazınan o çirkin görüntülerin ardından yaşanan süreçte de demokrasi ve değişimden yana tavır alan yurttaşlarımızın desteği artarak büyümüştür. İrade de ortada, tercih de ortada... Örgütlerin ve birliklerin geleceği, üyelerinin özgür iradesiyle şekillenir. Hiçbir algı operasyonu bu gerçeğin üzerini örtemez.”