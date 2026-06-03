Yeni Şafak: FETÖ'cüler hâlâ AK Parti'nin karar alma mekanizmalarına tesir ediyor

İktidara yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki bulunan Yeni Şafak gazetesinde, AKP'nin karar alma mekanizmalarında FETÖ'nün halen etkin olduğunu öne süren bir yazı yayımlandı.

Gazetenin "Siyasi ayak temizlenmeden FETÖ bitmez" başlıklı yazısında, "FETÖ'nün siyasi ayağına neredeyse hiç dokunulmadığına" dikkat çekildi.

"Ne CHP ve MHP’yi dizayn etmek için tertiplenen kaset kumpasları, ne de AK Parti içinde karar mekanizmalarına etki eden kriptolar tam olarak deşifre edilebildi" denilen yazıdaki ilgili kısımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kökü 50 yıl geriye uzanan yapılanmaya rağmen örgütün siyasi ayağı hâlâ gizemini koruyor. Son 10 yılda gerçekleştirilen 100 bini aşkın operasyonda 400 bine yakın kişi hakkında işlem yapılsa da örgütün siyasi ayağına neredeyse hiç dokunulmadı. Kripto FETÖ’cülerin hâlâ siyasi partilerde etkili olduğu belirtiliyor. CHP’de yapılan güncel tartışmalar ve itirafçı ifadeleri de bu endişeyi derinleştiriyor. AK Parti’de ise kripto isimlerin hâlâ partinin karar alma mekanizmalarına tesir ettiği konuşuluyor. Eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan, 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan 2 FETÖ’cü çıkan ismin bile partide etkinliğini sürdürdüğü dile getiriliyor. Tüm bu vahim tablo, örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullandığı siyasi ayağının bir an önce FETÖ’cülerden temizlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor."