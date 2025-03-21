Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın 'sokak' sevinci: 'Sağ seçmeni bir güzel konsolide edecek'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:35

Güncelleme: 21.03.2025 - 13:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyon üzerine yapılan sokak eylemlerinin kendilerine yarayacağını ima etti.

İBB'ye yapılan operasyonların CHP'nin lehine olduğunu öne süren Ünal, "Önce diplomanın iptali, sonra da yolsuzluk-terör operasyonu, en çok CHP’nin işine yaradı. Bakmayın siz “dostlar alışverişte görsün” açıklamalarına, CHP’nin içi kıpır kıpır. Nefes aldı. Sevinçten havalarda uçuyor" diye yazdı.

"YİNE DE SİZ BİLİRSİNİZ"

Ünal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan "sokak" çağrısı için ise şöyle yorum yaptı:

"Büyük bir yükten kurtulmuş CHP, sokak çağrılarında ısrarcı olmayacaktır. Özellikle yolsuzluk ve terör dosyalarının detayları ortaya çıktıkça, yine sahte bir kahramana umut bağlamış olmanın hayal kırıklığı ve mahcubiyetiyle sokaklar tenhalaşacaktır. Yine de hatırlatalım: Gezi’de olduğu gibi, sokağı organize edecek Fetullahçı ajanlar, Fetullahçı polis ve savcılar, yabancı medya işbaşında değil. Ayrıca daha şimdiden sapkın flamalarıyla, terör paçavralarıyla sokaklara çıkanlar sağ seçmeni bir güzel konsolide edecektir. Yine de siz bilirsiniz, burası özgür bir ülke"