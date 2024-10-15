Yeni Şafak yazarı: Türk milletinin bir kısmı bebek kanı içmekte hiçbir beis görmüyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:54

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, Türkiye'de halkın bir kısmının İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını finanse ettiğini öne sürdü.

Köfteci Yusuf markasının ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından firmanın şubelerinin sinek avlamaya başladığını belirten Kılıçarslan, daha sonra konuyu İsrail'e destek olduğu iddia edilen markalara yönelik boykot konusuna getirdi.

Kılıçarslan, "Domuz eti yememe hassasiyetini belki yüzde doksan beşlerle ifade edebileceğimiz Türk milletinin bir kısmı, bir yılı aşkın süredir bebek kanı içmekte hiçbir beis görmüyor. Bir yıldır, İsrail’in yaptığı soykırıma karşı yapılan boykot çağrılarına kulak tıkayıp Starbucks’ı, Burger King’i, McDonalds’ı doldurmaya, Marlboro’yu içmeye devam ediyor" dedi.

Kılıçarslan yazısına şöyle devam etti:

"İşte Türk milletinin “günah kategorizasyonu” tam burada devreye giriyor ne yazık ki. Domuz eti yemeyi büyük, çok büyük günah olarak kodlayıp bir katliamı, bir soykırımı finanse etmeyi önemsemiyor. Halbuki ikisi de büyük günah. Hatta, aynı hataya düşüp günahları kategorize etsek diyebilirim ki domuz eti yemek daha az günah olabilir çünkü zararı yiyenedir. Oysa soykırım finanse etmenin zararı bir başkasına olduğu için devreye kul hakkı da girer. Kul hakkı malum, kul ile kul arasında gerçekleştiği için “kendisine karşı işlenen her günahı affedebileceğini” beyan eden Allah Teala’nın bizatihi “tarafsız kalacağını, bu hakları kulların kendi arasında halletmeleri gerektiğini” söylediği bir günah biçimidir. Dolayısıyla, bizim verdiğimiz parayla alınmış bir mermi ile katledilen bir Filistinli çocuk karşımıza dikilip “ben buna hakkımı helal etmiyorum” derse işimiz zordur, pek zordur."

"TÜRKİYE İSTEDİĞİMİ YAPMIYOR/YAPAMIYOR"

İsrail'in Filistin ve şimdilerde de Lübnan'da sürdürdüğü katliamlarda Türkiye'de halkın boykota ilgisizliğinin de payı olduğunu öne süren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'le ticari ilişkiler konusunda iktidarın tavrını daha önceki bir yazısında şöyle dile getirmişti:

"Türkiye, evet, tarihin doğru tarafında duruyor ama benim tam olarak istediğimi de yapmıyor ve/veya yapamıyor. Limanları ve hava sahasını kapatmaması, ticareti ebediyyen durdurmaması falan benim açımdan sorun elbette. Hatta ordumuza “hedefiniz İsrail’i haritadan silmektir” emrinin verilmemesini de “asıl sorun” olarak tanımlıyorum. Ancak mevcut durumda Türkiye bunları yapmıyor ve/veya yapamıyor diye mevcut iktidarın Gazze konusunda aldığı bir dünya inisiyatifi de görmezden gelmiyorum."



