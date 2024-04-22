Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'

‘İsrail’le ticareti’ savunduğu konuşması büyük tepkilere neden olan AKP’li Nihat Zeybekçi ile Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan arasındaki polemik devam ediyor. Son olarak Kılıçarslan Zeybekçi’ye “Tüm sonuçları göze alarak size bunun için hakaret ettim” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:26
Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci İsrail ile ticaret konusundaki, "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözlerinin etkisi hala devam ediyor. 

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da Zeybekci'nin sözlerine sert tepki göstermiş ve Zeybekci'ye "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. "Eyvallah" diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu cevaba Zeybekçi ise "Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. 'Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.' Vesselam” yanıtını vermişti. 

Zeybekçi’nin ‘göndermeli’ şekilde verdiği cevaba Kılıçarslan sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçarslan şunları yazdı:

“Öyle etraftan dolaşmayın bence. Sizi etiketleyerek, tek tabanca, jetonsuz yazdım ben yazdıklarımı. Gücünüzün nelere yetebileceğini de hesap etmeden yaptım bunu üstelik. Sizi afallatan da bu oldu zaten. 

Sizi, İsrail ile ticareti legalleştirme çabanız için suçluyorum ve tüm sonuçları göze alarak size bunun için hakaret ettim. 

Gazze'deki çocukların en azından "kablolar" kadar değerli olduğu bir dünyayı, bir anlayışı, bir Türkiye'yi savunmaya devam edeceğim. 

Tekrarlayayım: Soykırıma "eyvallah" ettiğiniz o sözleriniz yüzünden sizden hem bu dünyada hem mahşerde davacı olacağım.”


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