Yeni Şafak yazarı Ünal: Malazgirt'teki fotoğraf DEM'le de mümkün

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, AKP eski milletvekili Aydın Ünal, partisine yakın Yeni Şafak gazetesindeki yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partililerle tokalaşmasını ele aldı.

"Yeni bir çözüm süreci mi?" başlıklı yazısında Ünal, DEM Parti'nin "süreci fırsata çevirmesi"nin mümkün olduğunu ve bununn zamanının geldiğini belirtip "DEM’in sağduyuyu seçmesi kendisi için de Türkiye için de hayırlı olacaktır" dedi.

Tokalaşmadan bir çözüm sürecinin ya da bir çözüm süreci iması çıkarılamayacağını öne süren Ünal'ın MHP için yaptığı yorumu da dikkat çekti. Devlet Bahçeli’nin tokalaşma sonrası yaptığı “DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir” açıklamasının "son derece mühim" olduğunu dile getiren Ünal, "MHP, Kürt varlığını ve Kürt sorununu (ya da Kürtlerin sorunlarını) kabullenerek milli birlik ve kardeşliğe büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamalarında Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla verdiği fotoğrafın da bu yönde tarihi bir adım olduğunu savunan Ünal, "Şimdi aynı fotoğrafın DEM ile verilmesi de mümkün; tabii DEM değişirse, değişebilirse" ifadelerini kullandı.