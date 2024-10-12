DEM Parti'den Tülay Hatimoğulları'na yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara kınama

Yayınlanma: 12.10.2024 - 20:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 20:00

DEM Parti'den yapılan açıklamada; "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın yaptığı açıklamayı bağlamından kopartıp yalan yanlış ifadelerle manipüle ederek sosyal medyada başlatılan bu linç kampanyası ırkçı, karanlık ve alçakça bir saldırı dalgasının parçasıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"DEM Parti; halkların ve inançların bir arada yaşamasını amaçlayan, ortak direniş hafızasına dayanan ve ortak mücadeleyle ezilenlerin ve ötekileştirilenlerin eşit, demokratik, özgür bir yaşama kavuşmasını hedefleyen Türkiye ve dünya siyasetinin yegâne partisidir.

DEM Parti şahsında farklı kimlikler, inançlar ve toplumsal güçlerin ortak mücadelesine yönelik saldırılar son günlerde artmıştır. Bu saldırılar, ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerle devam etmektedir. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın yaptığı açıklamayı bağlamından kopartıp yalan yanlış ifadelerle manipüle ederek sosyal medyada başlatılan bu linç kampanyası ırkçı, karanlık ve alçakça bir saldırı dalgasının parçasıdır.

Eş Genel Başkanımızın Arap kimliği üzerinden ırkçı, kadın kimliği üzerinden cinsiyetçi boyutlara ulaşan bu saldırıları kimlerin organize ettiği, sahte hesaplarla gündem yaratarak DEM Parti’nin ortak ve birleşik mücadele vasfını hedef aldığı tarafımızca bilinmektedir. Bu trol hesaplardan servis edilen ırkçı ve cinsiyetçi iftiralarla DEM Parti’ye operasyon çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Partimiz, Kürt siyasal hareketinin uzun yılları bulan mücadele deneyimi ile Türkiye demokrasi ve sosyalist hareketlerinin köklü tecrübelerini miras edinen bir partidir. Ölçümüz Türkiye’nin ezilen halklarına, inançlarına ve işçi sınıfına layık olacak bir dil ve üsluptur. Hatimoğulları da tüm siyasi hayatı boyunca Kürt halkının mücadelesiyle yan yana, omuz omuza durmuştur. Irkçı ve cinsiyetçi iftiralara pabuç bırakmayacağımızı anlamak istemeyenler, direniş tarihimize ve ortak mücadele mirasımıza bakabilir.

DEM Parti’nin çok bileşenli, kimlikli ve eşitliği esas alan yapısı, her türlü ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı aman dilemeden yoluna devam edecektir. Bu bağlamda, Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’na dönük ırkçı ve cinsiyetçi saldırıları bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz."