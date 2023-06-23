Yeni Türkü konserinde Can Atalay’a özgürlük çağrısı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:09

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinde sahne alan, Derya Köroğlu solistliğindeki Yeni Türkü grubu, Marmaris sakinlerinden büyük ilgi gördü.

İş Sanat Müzik Çarşamba Konserleri adı altında Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen konsere ellerinde Gezi Parkı davasından tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay posterleriyle gelen yurttaşlar Yargıtay’a çağrıda bulunarak Atalay’ın serbest bırakılmasını talep etti.