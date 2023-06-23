Yeni Türkü konserinde Can Atalay’a özgürlük çağrısı

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen Yeni Türkü konserinde Gezi Parkı davasından tutuklu TİP milletvekili Can Atalay’a özgürlük çağrısı yapıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:09
Yeni Türkü konserinde Can Atalay’a özgürlük çağrısı
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Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinde sahne alan, Derya Köroğlu solistliğindeki Yeni Türkü grubu, Marmaris sakinlerinden büyük ilgi gördü. 

İş Sanat Müzik Çarşamba Konserleri adı altında Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen konsere ellerinde Gezi Parkı davasından tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay posterleriyle gelen yurttaşlar Yargıtay’a çağrıda bulunarak Atalay’ın serbest bırakılmasını talep etti.


Can Atalay Marmaris Belediyesi Marmaris Yeni Türkü

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