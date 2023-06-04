Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Abdülkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:29

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu. Abdülkadir Uraloğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ABDÜLKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdülkadir Uraloğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.

ABDÜLKADİR URALOĞLU'NUN KARİYERİ

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan URALOĞLU, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi.

2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan URALOĞLU, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen URALOĞLU, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Uraloğlu, aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

ÖZEL YAŞAMI

Abdülkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.



