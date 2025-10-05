Yeni Yol Grup Başkanvekili Özdağ, resepsiyon fotoğrafının perde arkasını anlattı: ‘Bu resim turnusol kağıdı değil’

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis’in açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle bir araya geldiği fotoğrafa ilişkin “Oraya gelen tüm genel başkanları, Numan Bey davet etti. Ahmet Bey’le girdik. Ali Bey, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan vardı. Oturacak yer yoktu. Bir milletvekili arkadaşımız Numan Bey’in yanına gitti. ‘Oturacak yer yok, çıkacağız’ dedik. Ardından Numan Bey, Ahmet Bey’e yerini verdi. Ali Bey’e de bir sandalye bulduk, verdik. Fatih Erbakan yer bulamadı, çıktı. Türkiye’nin işi bu mu? Sonra bize hakaretler edildi” dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis’in açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle bir araya geldiği fotoğrafın perde arkasını Cumhuriyet’e anlattı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un resepsiyona gelen tüm muhalefet liderlerini yanına davet ettiğini aktaran Özdağ “Önce DEM Parti’ye gittiler. Sonra bize geldiler ve ‘Numan Bey sizi odaya davet ediyor’ dediler. Biz de ‘Bütün muhalefeti mi davet ediyor?’ diye sorduk. Çünkü geçen sene Özgür Bey’i davet etmişlerdi. ‘Evet, herkesi davet ediyorlar’ dediler. Ahmet Bey’le (Ahmet Davutoğlu) girdik. Ali Bey (Ali Babacan), Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan vardı. Oturacak yer yoktu. AK Parti milletvekilleri oturuyordu. Bir milletvekili arkadaşımız Numan Bey’in yanına gitti. ‘Oturacak yer yok, çıkacağız’ dedik. Ardından Numan Bey, Ahmet Bey’e yerini verdi. Ali Bey’e de bir sandalye bulduk, verdik. Ve o an denk geldi. Fatih Erbakan yer bulamadı, çıktı” dedi. Fotoğraf üzerinden yapılan tartışmaları eleştiren Özdağ “Türkiye’nin işi bu mu? Sonra bize hakaretler edildi” ifadelerini kullandı.

‘AYIP, TRANSFERLERDE YAPILDI’

Özdağ ayrıca; Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin Kurtulmuş’un daveti sonrası “Gidelim mi, gitmeyelim mi?” diye kısa bir değerlendirme yaptığını da belirtti. Meclis Başkanı’nın davetiyle orada olduklarını vurgulayan Özdağ, AKP’ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarını anımsatarak “Onların yaptıkları ayıptır. O millet iradesini gasptır. Millet iradesini alıp başka bir partiye götürmektir. Demokrasiye ihanettir. Ama Özgür Bey de resepsiyona gitmedi mi tek başına?” dedi.

Resepsiyon sonrası yapılan ilk Meclis oturumunda Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili bir önerge verdiklerine dikkat çeken Özdağ “Meclis Başkanı davet etti, biz de öyle denk geldik diye Boeing konuşmayacağımızı mı sanıyorlar? Önergesini ben verdim. Gazze’yi konuştuk. Biz bunları unutacak mıyız? Biz orada resim çekince birileri bundan mutlu oldu. Çünkü bir meşruiyet arıyorlar. Türkiye’nin problemlerine bir çare getiremeyeceklerini anlayınca belediye başkanı, milletvekili transferleriyle Türkiye’nin esas meselelerini unutturuyorlar. Kendi oy potansiyellerini konsolide etmek istiyorlardı. Şimdi birileri bu resim üzerinden tepinmek istiyor, birileri de aynı resimden bizim üzerimizde tepinmek istiyor. Bu çok ayıp” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Bu fotoğrafın bir turnusol kağıdı olmadığının altını çizen Özdağ “Biz her gün AK Partililerle, CHP’lilerle, MHP’lilerle; grubu olan tüm partilerle Meclis’te beraberiz. Türkiye’de millet adına konuşmaya ihtiyaç var. Onun için tartışmalara üzüldüm. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sistemi getirelim diye beraber bir yola çıktık. Ama başaramadık. Onun için bu resim üzerinden kimse bizi değerlendirmeye çalışmasın” değerlendirmesi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de fotoğraf üzerinden muhalefet liderlerine yöneltilen eleştirilere karşı “Linç kampanyasına son verin” çağrısı yapmasını yorumlayan Özdağ “Çok doğru yaptı. Teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’ye demokrasi getirmek istiyoruz” dedi.